午前11時半に運転再開した東海道新幹線が再度の運転見合わせです。JR東海によりますと、静岡駅と浜松駅の間で規制を超える雨が降った影響です。1時間の雨量は、最大で133ミリとなっています。見合わせ区間下り：東京―名古屋上り：新大阪ー新横浜午後1時半◆東海道新幹線の運転見合わせ基準JR東海は、東海道新幹線の運転見合わせを判断する基準として、2025年6月から沿線等に設置した59箇所の雨量計を用いた指標を使っていま