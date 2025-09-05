4日夜、新潟市中央区の交差点で車2台が衝突する事故があり、3人がけがをしました。【記者リポ―ト】「車の破片が散乱しているほか、衝突した車が建物に突っ込みガラスが散乱しています」事故があったのは新潟市中央区万代の交差点です。4日午後10時半すぎ、通行人から「道路上に車が止まっている」と110番通報がありました。警察によりますと、新潟駅方面から萬代橋方面に向かう普通乗用車と、東区方面から万代地区方面に向か