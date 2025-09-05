深刻な課題となっている人口減少問題に対し、産官学で連携し取り組みを協議する県民会議の初会合が開かれました。新潟県庁で開かれた県人口減少問題対策推進県民会議。深刻な課題となっている人口減少問題に対し、県全体で危機意識を共有し対策を協議しようと設置されたもので、4日の初会合には産業・教育・福祉などの分野から計56団体が出席しました。県の人口は1998年の249万4000人をピークに、去年210万人を割るなど大き