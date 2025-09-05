アフガニスタン東部で先月31日に発生した地震の死者が2200人を超えました。現地では5日未明にも大きな地震があり、被害の拡大が懸念されます。アフガニスタン東部、ナンガルハル州で先月31日に発生したマグニチュード6.0の地震で、地元メディアによりますと、これまでに死者は2200人以上、ケガ人も3600人を超えたということです。また、6700軒を超える家屋が崩壊しました。重機が入れない険しい山間部で、素手やシャベルでの救出活