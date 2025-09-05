ハリー・ウィンストン・ジャパンは8月29日、新たなフラッグシップ・サロン「ハリー・ウィンストン銀座店」を、銀座1丁目にオープンした。ハリー・ウィンストン銀座店外観同サロンは、3フロア、総面積869?の国内最大規模の店舗。アイコニックなウィンストンスタイルを現代的な建築的視点で再解釈した新デザインコンセプトを採用した。繊細にカットし磨きあげた白い大理石で床を取り囲み、壁は光沢のある白い壁紙と大理石で仕上げた