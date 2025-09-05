台風15号は、午前9時ごろに和歌山県北部に上陸。気象庁は、東日本から北日本では5日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼び掛けています。また、新潟県内では、5日昼過ぎにかけて雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。 東日本から北日本では、5日は台風周辺の暖かく湿った空気と前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、台風から離れた地域でも雷を伴った非常に激しい