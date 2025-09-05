ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、手嶌治虫（眞栄田郷敦）が、嵩（北村匠海）に、「千夜一夜物語」のキャラクターデザインを依頼しているが、手嶌治虫のモデルとなっている手塚治虫氏の手塚プロダクションは現在、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでこの「千夜一夜物語」を９月１７日まで配信している。「あんぱん」では、嵩の才能にほれ込んだ手嶌が、わざわざ家までやってきて大人のためのアニメーション「千夜一夜物語」のキ