猫のヒゲは、感情表現をしたり、周りの状況を把握する大切なセンサー。そんなヒゲが芸術的にカールした猫ちゃんが今、Xで注目を集めています。両ヒゲ、円を描いちゅる(@Pe8pydM4cHey0Zuより引用)(@Pe8pydM4cHey0Zuより引用)「両ヒゲ、円を描いちゅる」というコメントとともに、愛猫・エカちゃん(1歳・女の子)の写真をポストした「sakosako(@Pe8pydM4cHey0Zu)」さん。両側のおヒゲがクルンと丸くカールし、耳の毛もふわふわしていて