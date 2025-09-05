9月4日、新潟市西区で会社員の女性(34)が軽トラックと住宅のブロック塀の間に挟まれる事故がありました。女性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。事故があったのは新潟市西区内野西１丁目の住宅街の市道です。4日午後2時半ごろ、現場付近の住民から「女性が軽トラックと塀の間に挟まれている」と消防に通報がありました。警察によりますと、女性が木の剪定作業や伐採作業などのため、緩やかな坂道で軽トラックを