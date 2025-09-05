元日向坂４６で女優の影山優佳が、韓国のソウルでの様子を公開し、注目を集めている。影山は５日までに自身のインスタグラムを更新し、ベージュのワンピース姿で食事を楽しむ様子など複数枚を披露した。この投稿には多くの「いいね！」が寄せられている。