お仕事で大曲全国花火競技大会に！栃木の給食でお馴染み「しもつかれ」酒かすを使った料理を食べられるようになったのはいつからだろう。栃木には「しもつかれ」と呼ばれる正月の鮭の頭や節分の豆、大根、にんじんなどを酒かすで煮込んだ郷土料理があって、本当に小さいころは酒かすのぷーんとした風味がちょっぴり苦手だった。小学校に上がって、給食でしもつかれが出るようになって、酒かすの香りが今度は逆に大人になれるような