◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神・芝１２００メートル）＝９月５日、美浦トレセン重賞６勝目を狙うトウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は坂路を６５秒４―１５秒０で、輸送前の最終調整を完了した。動きはキビキビとしており京王杯スプリングＣ（１着）以来、４か月ぶりの実戦でも力を出せる態勢だ。高柳瑞調教師は「いつも通り。年齢的な衰えはないですよ」と納得の表情。「極端に