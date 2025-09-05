気象台は5日、屋久島町の口永良部島の噴火警戒レベルを3から2の「火口周辺規制」に引き下げました。 口永良部島では今年7月ごろから火山性地震が減少していて、気象台は5日午前11時、「火山活動に低下が認められる」として、噴火警戒レベルを3から、2の「火口周辺規制」に引き下げました。 レベル2への引き下げは、今年6月以来、およそ3か月ぶりです。 気象台は新岳と古岳の火口から概ね1キロの範囲では大きな噴石や火砕流に警