東海道新幹線は、雨規制の影響で、上り｢岐阜羽島～熱海｣  下り｢新横浜～豊橋｣  で運転を見合わせています。 【写真を見る】【東海道新幹線】再び運転見合わせ 上り｢岐阜羽島～熱海｣ 下り｢新横浜～豊橋｣ 激しい雨降り続く 現地では激しい雨が降り続き、JR東海によりますと、静岡～浜松の過去1時間の雨量が115ミリ（最大）に達しているということです。