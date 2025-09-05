²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö¡Û ①¿Íµ¤¤Ï¡Î£µ¡¦£°¡¦£±¡¦£´¡Ï¡£°ÂÄê´¶¤³¤½¤Ê¤¤¤¬¾¡Î¨50¡ó¤Ê¤é¾å¡¹¤Ç¡¢¥¤¥áー¥¸¤È¤·¤Æ¾¡¤Ä¤«Éé¤±¤ë¤«¤Ï¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤ËÊ£¿ô¤Î£±Ãå¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡Î£²¡¦£°¡¦£°¡¦£¸¡Ï¤Î④¿Íµ¤¤À¤¬¡¢②¿Íµ¤¡Î£±¡¦£°¡¦£²¡¦£·¡Ï¡¢③¿Íµ¤¡Î£°¡¦£²¡¦£±¡¦£·¡Ï¤È¶¦¤Ë¿®ÍêÅÙ¤ÏÄã¤¤¡£ ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï13034±ß¡££³·åÇÛÅö¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËüÇÏ·ô·èÃå¤¬£´²ó¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï10～40ÇÜÄøÅÙ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¤é¤·¤¯