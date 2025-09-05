【新興国通貨】対ドルではやや元高も、円安一服感から対円は重い＝中国人民元 ドル人民元は昨日終値の７．１４２０元前後からドル安元高となる７．１３７０台でスタートし、その後の戻りも７．１４００手前が重くなって、直近７．１３５０割れを付けている。もっとも対円ではドル円の１４８円台後半からの下げが重石となり、昨日終値の２０円８０銭前後から２０円７５銭台へ下げる動き。人民元中心レートは昨日の