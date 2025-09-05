秋田朝日放送 5日朝、秋田市のアパートで部屋の一部を焼く火事がありました。ケガをした人はいません。 警察や消防によりますと、5日午前８時前、秋田市楢山南中町の２階建てのアパートで「建物の２階から煙が出ている」と通行人から消防に通報がありました。消防車両１０台が出動して消火活動にあたり、火はおよそ１時間後に消し止められましたが、アパート２階の一室の台所付近を焼きました。アパ}