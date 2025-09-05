ウォール・ストリート・ジャーナルなどは4日、アメリカの司法省がFRBのクック理事への捜査を開始したと報じました。クック氏は住宅ローンの不正疑惑があるとして、トランプ大統領に近い連邦住宅金融庁の長官に告発されています。トランプ氏はクック氏を解任するとしており、後任に政策金利の引き下げを積極的に推進する人物を指名するとみられています。