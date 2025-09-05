気象台は、午後0時35分に、大雨警報（土砂災害）を館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市に発表 5日12:35時点南部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。北西部、南部では、5日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千葉市□大雨警報・土砂災害5日夕方から5