ペルー戦でゴールを喜ぶウルグアイのデアラスカーエタ（左）＝モンテビデオ（AP＝共同）サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）南米予選は4日、各地で行われ、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイが本大会出場を決めた。ウルグアイは5大会連続15度目、コロンビアは2大会ぶり7度目、パラグアイは4大会ぶり9度目。1試合を残して6位以内を確保した。ウルグアイはペルーを3―0で下し勝ち点27の3位、コロンビアはボリビアに3―0で勝