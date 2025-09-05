ヘラヘラ三銃士・ありしゃんが、昨年結婚した夫との“キス事情”について語った。【映像】ありしゃんと夫（写真あり）ABEMAオリジナル人気リアリティーショーの参加メンバーが大集結する『ABEMA夏の恋リア祭2025』が4日に放送。本作は『今日、好きになりました。』シリーズ、『シャッフルアイランド』シリーズ、『ガールオアレディ』、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』より番組に参加したメンバーが集結。アン ミ