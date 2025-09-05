【kindle本マンガフェス第1弾】 開催期間：9月5日～9月7日 Amazonのkindleストアは、9月5日から28日まで「kindle本9月マンガフェス」を開催する。9月5日から7日には「第1弾」として懐かし作品シリーズで全巻50％ポイント還元が受けられるセールが開催される。 「うしおととら」や「MONSTER」、「H2」、「狂四郎2030」、「ドラゴンボール」、「七夕の国」、「ARMS」な