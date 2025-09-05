SM ENTERTAINMENTが、『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』をみずほPayPayドーム福岡にて2026年1月31日、2月1日に開催する。 （関連：東方神起、aespa、RIIZEらが東京ドームで見せた繋がり『SMTOWN』“ファミリーイベント”を10年以上続けられる奇跡） 創立30周年を記念するワールドツアーの中、福岡開催は初となる。今回も東京公演に引き続き、KANGTA、東方神起、SUPER JUNIOR、ZHOUMI、HYO