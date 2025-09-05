パラグアイ代表は現地時間4日、北中米ワールドカップ南米予選の第17節でエクアドル代表と0-0で引き分けて4大会ぶりとなるW杯出場を決めた。サンティアゴ・ペニャ大統領は試合後にX(@SantiPenap)を更新し、翌日を祝日とすることを発表した。パラグアイは2010年の南アフリカ大会で日本をPK戦で破るなどして8強入りを果たしていたが、以降は予選敗退が続いていた。今回の予選も開幕7試合で1勝の苦しいスタートとなったが、第8節で