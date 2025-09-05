5日午前、南関町の九州自動車道下り線でトラックが横転し炎上する事故がありました。この影響で午前11時30分現在、九州自動車道は南関IC～菊水IC間が上下線とも通行止めとなっています。 事故があったのは南関町小原の九州自動車道下り線です。警察によりますと午前9時半頃、南関IC～菊水IC間を走っていたトラックがガードレールに衝突して横転し、炎上しました。この事故で、トラックを運転していた30