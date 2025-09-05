ミライアルが大幅高で３日続伸している。４日の取引終了後、集計中の７月中間期連結業績について、売上高が従来予想の６３億円から６３億４０００万円（前年同期比１０．３％減）へ、営業利益が２億６０００万円から３億３０００万円（同６０．４％減）へ、純利益が２億１５００万円から２億８２００万円（同５３．２％減）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 成形機事業で、受注状況及び部品供給の