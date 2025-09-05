[故障者情報]レノファ山口FCは5日、FWアレフ・フィルミーノが右長内転筋損傷と診断されたことを発表した。「加療期間につきましては選手により前後するため、公表を控えさせていただきます」としている。フィルミーノは7月に加入し、ここまでJ2で4試合1得点を記録。8月27日のトレーニング中に負傷したといい、J3降格圏の19位に沈む中で痛手となりそうだ。