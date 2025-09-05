マンチェスター・シティウィメンは4日、日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗がリバプールウィメンへ期限付き移籍することを発表した。期間は1シーズンとなる。清水は昨夏にウエスト・ハムウィメンからマンチェスター・Cへ加入するも、開幕前に行われたパリオリンピック初戦のスペイン戦で右膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。その影響で昨季は公式戦の出場がなく、リハビリに励む1年間となっていた。ただマンチェスター