BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が、TikTokでCORTIS（コルティス）の「GO!」をダンスする動画を公開し、あらたなタトゥーが見えると話題を集めている。 【動画】後輩CORTISの「GO!」をダンスするJ-HOPE【写真】BTS J-HOPEが『GQ KOREA』でオーデマ ピゲを纏う①②③ ■BTS J-HOPE、膝上に「hope」を刻む CORTISは、BTSの所属事務所から8月にデビューしたばかりの新人ボーイズグル