ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番DH」で先発出場。今季のサイ・ヤング賞候補筆頭、ポール・スキーンズ投手との対戦が注目されたが、快音は響かなかった。デーブ・ロバーツ監督はこの試合前、大谷の次回登板についてコメント。当初予定されていた週末の敵地オリオールズ戦ではなく、8日（同9日）に本拠地で行われるロッキーズ戦になる