バレーボール女子日本代表は「世界選手権（2025世界バレー）」でベスト4進出を決めており、6日にトルコ代表との対戦が決定。同大会では15年ぶりとなるメダル獲得に王手をかけている。そんなチームをけん引しているのが主将の石川真佑で、大会公式サイトが公開しているスタッツでは軒並み上位に名を連ねている。 ■オランダ戦では和田に次ぐ26得点 日本開催で行われた2010年大会以来となるメダル獲得を