気象台は、午後0時31分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を森町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を西伊豆町に発表しました。さらに洪水警報を浜松市北部、磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、森町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・森町に発表 5日12:31時点静岡県では、5日夕方まで土砂災害に警戒してください。西部では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。東部、西部では、5日昼過