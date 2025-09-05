秋篠宮家の長男・悠仁さまがあす、誕生日と成年式を迎えるにあたり、宮内庁は悠仁さまの大学での最新映像を公開しました。悠仁さまがあす、19歳の誕生日を迎えられるのを前に宮内庁はきょう、筑波大学での映像を公開しました。ヘルメットをかぶり自転車で構内を移動される様子や、池で生き物を観察される姿が収められています。宮内庁によりますと、入学後の悠仁さまは、スポーツの行事で友人とドッジボールをしたり、学園祭でベビ