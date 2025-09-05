気象台は、午後0時20分に、大雨警報（浸水害）をさいたま市、所沢市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・さいたま市、所沢市に発表 5日12:20時点南部では、5日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さいたま市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日夕方にかけて警戒3時間最大雨量30mm□洪水警報5日夕方にかけて警戒■川口市□洪水警報5日夕方に