日米関税合意に関して、記者団の取材に応じる石破首相＝5日午前、首相官邸石破茂首相は5日、日米が関税合意の文書に署名したことについて「非常に有意義なものだと思っている。日米双方が合意を誠実かつ、速やかに実施することが大事だ」と語った。首相官邸で記者団の取材に応じた。中小企業対策にも触れ「経済、雇用の影響が極小化されることに万全を期したい」と強調。「日米同盟のさらなる強化、経済安全保障の確保、わが国