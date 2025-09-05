藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦する第73期王座戦五番勝負（主催：日本経済新聞社、日本将棋連盟）は、第１局が９月４日（木）にシンガポールの「アマラ・サンクチュアリ・セントーサ」で行われました。対局の結果、雁木対早繰り銀の急戦から抜け出した藤井王座が66手で勝利。短手数の快勝で防衛に向け好スタートを切りました。○４回目の「同学年シリーズ」両者の間で４度目のタイトル戦となった本シリーズは建国60周年を迎えるシ