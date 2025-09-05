「うどん店主はスターそのもの」香川県内の讃岐うどん店主らの写真入りアクリルスタンド（アクスタ）が、高松市北浜町の雑貨店「ＥＬＥＭＥＮＴ（エレメント）」で販売され、人気を呼んでいる。うどん店巡りが趣味という店長の藤沢昌弘さん（４６）が「うどん店主は僕にとってスターそのもの」と店主１人につき３０個限定で制作。これまでの約３０人分はほぼ完売したという。（黒川絵理）アクスタは高さ１０センチ程度で、１個