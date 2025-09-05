自民党のデジタル社会推進本部は5日、外国勢力によるデジタル情報干渉について、政府の体制強化などを求める緊急提言を、林官房長官に手渡した。提言では、「外国勢力による選挙や世論形成への不当な干渉事例が報告されている」と指摘した上で、「早急に実効性ある対策を講じることが不可欠」としている。また、「民間有識者やシンクタンク等も活用し、デジタル空間における偽・誤情報の大量拡散等について、情報収集・分析を行う