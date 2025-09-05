八代郡氷川町で2日、台湾に輸出するジャンボ梨の選果作業が行われました。 ジャンボ梨といわれる｢新高｣。氷川町にあるJAやつしろ吉野梨選果場では、台湾への輸出用の選別作業が行われました。台湾では中秋節の贈り物として｢丸くて黄色い大きいもの｣が縁起物として喜ばれるということです。そのため輸出用には重さが700グラムから1キロと比較的大きいものが選ばれました。 今年は8月の記録的大雨の前に雨が少なかったことから