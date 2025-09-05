現役閣僚が初めて総裁選前倒しに同調鈴木法務大臣が5日、石破首相と会談し、前倒しで自民党の総裁選挙の実施を求める意向を伝えた。フジテレビ政治部福田真子記者が解説する。閣内ではすでに副大臣・政務官の18人が要求する意向を示しているが、現役の閣僚が初めて同調したことで波紋が広がりそうだ。5日午前の閣議の後、麻生派に所属する鈴木法務大臣が石破首相と個別に面会し、総裁選の前倒しを要求する書面に署名することを直接