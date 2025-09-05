警察庁は、神奈川県警のストーカー事件を巡る不適切な対応など相次ぐ不祥事を受けて、全国の警察本部長を集めた臨時の会議を開きました。会議には都道府県警のトップである、本部長や警察庁の幹部ら約90人が出席しました。楠芳伸長官は神奈川県警のストーカー事件を巡る不適切な対応や、警視庁公安部が捜査した「大川原化工機」をめぐる冤罪事件などの不祥事に触れ、共通する背景として「警察活動のあるべき姿についての認識が希薄