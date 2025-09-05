アメリカ・ロサンゼルスでことし1月に起きた山火事について、連邦検察は4日、電力会社の過失が原因だったとして提訴しました。ロサンゼルスではことし1月、パシフィックパリセーズとアルタデナで大規模な山火事が発生しました。このうちアルタデナの山火事について、連邦検察は4日、電力会社「サザン・カリフォルニア・エジソン」が所有する送電線の異常が原因だったとして、4000万ドルの損害賠償を求め、提訴しました。連邦検察は