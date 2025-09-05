■台風15号台風15号は午前9時頃に和歌山県北部に再上陸しました。このあと、昼過ぎから夜にかけては東海や関東の南岸を進む予想で、関東では夜のはじめ頃にかけて大雨となるおそれがあります。■線状降水帯の予測情報線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある地域と期間は以下の通りです。・関東甲信（茨城・埼玉・千葉・東京地方・伊豆諸島・神奈川・山梨・長野）5日夜のはじめ頃にかけて・東海（岐阜