鈴木馨祐氏（資料写真）自民党総裁選前倒しの是非を巡り、鈴木馨祐法相（衆院比例南関東）は５日、自身のＸ（旧ツイッター）に「臨時総裁選挙の実施を求める書面に署名し提出することとした」と投稿し、閣僚では初めて前倒しを要求する姿勢を表明した。鈴木氏は自身のブログで、７月の参院選で与党が敗れ衆参両院で過半数を割ったことに触れ、「さまざまな課題が山積する中、政治が停滞することは許されない」と強調。その上で