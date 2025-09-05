元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が2日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【辛口】はっきり言います! 藤浪晋太郎は一軍で登板して良いのか!?」にて、藤浪晋太郎について語った。“デーブ大久保”こと大久保博元氏○「怖いのはぶつけられるってことじゃないですか」大久保氏は「藤浪投手が(日本球界に)帰ってきましたね」と切り出し、「正直、僕らが藤浪投手と当たったときに、優勝