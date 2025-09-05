11人の子どもの父親であるイーロン・マスク氏を筆頭に、シリコンバレーでは出生奨励主義のプロナタリズムが人気を集めています。半導体の製造拠点として人気を集める台湾は、長年にわたって世界最低水準の出生率に悩まされてきましたが、近年は「台湾のシリコンバレー」と呼ばれる地域でのみ出生率が上昇しておりこれが注目を集めているとRest of Worldが報じました。Taiwan birth rate bucks trend in Hsinchu semiconductor hub