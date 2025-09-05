午前9時ごろに、和歌山県に再上陸した台風15号は現在、紀伊半島の三重県南部を通過中とみられます。 【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション 風速15メートル以上の強風域が、東海三県の広い範囲にかかり、東海3県に最も近づいています。この後も東に進み、東海3県にはきょう夕方ごろまで最も接近した状態です。 ただ、雨は接近前から激しく降っていて、活発な雨雲が東海3