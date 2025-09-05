【夏の終わりセール】 開催期間：9月5日～9月19日0時(日本時間) Epic Gamesは、9月5日より「夏の終わりセール」を開始した。開催期間は9月19日0時(日本時間)まで。 今回の夏のセールでは、「アサシン クリード シャドウズ」、「Clair Obscur:Expedition 33」、「サイバーパンク 2077」、「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」などのタイトルが、2週