【モデルプレス＝2025/09/05】元HKT48で女優の田中美久が4日、自身のInstagramを更新。胸元がはち切れそうなトップス姿で踊る動画を公開し、反響が寄せられている。【写真】田中美久、胸元はち切れそうな大胆な姿◆田中美久「令和のあざとい代表」と自己紹介で魅力全開田中は「令和のあざとい代表です」と自身の魅力を表現した動画を投稿。胸元をざっくりと開けたトップス姿で、可愛らしい表情を見せながら曲に合わせて軽快なダン