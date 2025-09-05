¡ãSMTOWN LIVE¡ä¤¬¡¢SM ENTERTAINMENTÁÏÎ©30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¡¢Åìµþ¤ËÂ³¤­½é¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¡ãSMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA¡ä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Åìµþ¸ø±é¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢KANGTA / ÅìÊý¿Àµ¯ / SUPER JUNIOR / ZHOUMI / HYOYEON of Girls¡Ç Generation / KEY , MINHO of SHINee / EXO / Red Velvet / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / XngHan¡õXoul / SMTR25¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é